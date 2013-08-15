Московський міст перекриють на три дні
16:25, 15 серпня 2013Київ
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У бік проспекту Генерала Ватутіна
Водіїв просять обирати інші маршрути руху
У Києві на Московському мосту з 22.00 16 серпня до 14.00 19 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту (в бік проспекту Генерала Ватутіна).
Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на корпорацію «Київавтодор», це пов'язано з тим, що на низовій стороні Московського мосту в зазначеному напрямку руху в першій смузі автодороги виконуватимуться роботи з планового ремонту асфальтобетонного покриття.
«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.
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