Московський міст перекриють на три дні

Водіїв просять обирати інші маршрути руху

У Києві на Московському мосту з 22.00 16 серпня до 14.00 19 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту (в бік проспекту Генерала Ватутіна).

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на корпорацію «Київавтодор», це пов'язано з тим, що на низовій стороні Московського мосту в зазначеному напрямку руху в першій смузі автодороги виконуватимуться роботи з планового ремонту асфальтобетонного покриття.

«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.