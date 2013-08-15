Соціальні програми з підтримки малозабезпечених киян під загрозою

Соціальні програми з підтримки малозахищених верств населення у Києві опинилися під загрозою недофінансування через блокування роботи міської ради депутатами ВР від “Свободи”, “Батьківщини” та “УДАРу”. Через це багато киян стурбовані щодо свого майбутнього та майбутнього своїх дітей. Про це сказала вихователь дитбудинку сімейного типу Любов Хуторна.

“Найгірший наслідок політичних баталій – це загроза, що дитячі будинки сімейного типу – ДБСТ відкривати в місті взагалі не будуть через брак кошті, - вважає вихователь. - На утримання дітей нам виділяють засоби з державної казни, а от на плечах міста – створення всіх необхідних умов для проживання (ремонт, путівки, поточні питання тощо). Легко не було ніколи, але дітей в образу не дам – будемо жорстко економити та шукати власними силами спонсорів та сподіватися, що міськраді нарешті дадуть змогу нормально працювати”.

Ситуація з блокуванням Київради потребує негайного вирішення, адже через дії деяких опозиційних депутатів можуть постраждати діти. Таку думку висловила вихователь дитбудинку сімейного типу Олена Руденко.

“Зараз ми знаходимося в процесі зміни – з прийомної сім`ї на ДБСТ – дитячий будинок сімейного типу. Я точно знаю: ми не будемо виключенням з-поміж інших людей, які стануть заручниками політичних «розборок». Ми з чоловіком брали дітей, аби дати їм належне виховання, оздоровлення, цікаві заняття, а не просто створити видимість сім`ї. Та ніхто не буде допомагати навіть багатодітній родині безкоштовно. 45 хвилин репетиторства для однієї дитини коштує зі знижкою 70 гривень. А в мене їх шестеро. Плюс ніхто не відміняв класні збори, купівлю книжок тощо. Я вже мовчу про якийсь відпочинок або лікування. За підрахунками, в місяць на нормальне життя й задоволення мінімальних життєвих потреб нашої великої родини необхідно тисяч 50 гривень – і то не вистачить! Наш дохід у 2,5 рази менше цієї цифри. У разі скрути нам допомагають дві біологічні дочки. А так намагаюся вести жорстку бухгалтерію, аби бути готовою до всього. Тож сподіваюсь, що міські депутати нас не залишать, і усі кошти, які мають отримувати ДБСТ, ми отримаємо”, – зазначила Олена Руденко.