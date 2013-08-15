Медики та соцпрацівники Києва недоотримають 20 відсотків заробітку

Через блокування Київради депутатами Верховної Ради від «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРУ» столичні медики та соцпрацівники можуть не отримати зарплати та муніципальні надбавки.

Як зауважила заступник директора територіального центру обслуговування самотніх пенсіонерів і недієздатних громадян Деснянського району Руслана Цибуляк, соціальні працівники – одні з тих, хто найбільше страждає від політичних негараздів на кшталт блокування роботи міськради.

«Наразі всі бояться, що вони не зможуть отримувати встановлені для них міською владою надбавки до зарплати. Це відносно невелика сума – близько 150-200 гривень, але все ж таки непоганий бонус до зарплати – усе разом виходить близько двох тисяч. Якщо такі надбавки забрати, це суттєво вдарить по гаманцю кожного працівника. В нас і без того постійна нестача фахівців, відкрито більше десятка вакансій. Ніхто не хоче йти на такі гроші, а праця – не з легких, ненормований день, робота зі складними людьми. Крім того, хвилюємося в такому разі щодо подальшої долі міської програми «Турбота. Назустріч киянам» - вона передбачає оплату гарячого харчування лежачим. А якщо ще й на Картку киянина політичні баталії вплинуть, то соціальні працівники втратять право безкоштовного проїзду до тих пенсіонерів і інвалідів, яким вони допомагають» - каже працівник соцзахисту.

Схвильовані ситуацією зі змінами до бюджету міста трудові колективи медичних установ Києва, адже від них суттєво залежить розмір їхніх заробітних плат. Про це розповів начальник Дніпровського районного управління охорони здоров’я Даніель Карабаєв.

«Для мене принципове питання – це зміни до бюджету та отримання додаткових коштів для наших співробітників. Тут немає ніякої політики», – зазначив він. – «Нас цікавлять лише реальні життєві проблеми, і неприйняття цього рішення не дає можливості спокійно працювати київським лікарям».

Також, за словами Даніеля Карабаєва, під загрозою опиняється програма реформування медицини в Україні, адже Київ обрано у цьому питанні пілотним регіоном, а Дніпровський район – один з перших в місті за цією програмою. Він наголосив, що у разі непроведення сесії і, відповідно, невиплати передбачених коштів, заробітна плата лікарів суттєво скоротиться, тоді як ще з минулого року люди звикли отримувати пристойні гроші.

Нагадаємо, вчора столичні педагоги заявили на прес-конференції про те, що вийдуть 19 серпня під стіни мерії з вимогою повернути їм надбавки до зарплат.

За словами голови Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (КМОППОіНУ) Олександра Яцуня, кількість учасників маніфестації становитиме близько 10 тисяч, серед яких працівники вищих, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів та студенти. Яцунь також підкреслив, що освітяни Києва позбавлені 20-відсоткової муніципальної надбавки із 1 серпня, а це означає, що кожен педагогічний працівник недоотримує від 260 до 360 гривень на місяць.