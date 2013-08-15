Сьогодні в Києві відкриють пам’ятник інтелігенту роботи творця "Пейзажки"

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Сьогодні у сквері на вулиці Гончаря відкриють пам'ятник київському інтелігенту, повідомляє газета “Сегодня”.

Відомий київський скульптор Костянтин Скритуцький, творець Пейзажної алеї, зобразив міського інтелігента у вигляді бронзового птаха, який стоїть на бетонному постаменті з тростиною під крилом, схиливши голову.

«Як на мене, то цей образ краще за все символізує київську інтелігенцію. За своїм характером зимородок дуже сором'язлива пташка — постійно ховає голову під крило, нібито їй соромно за все, що відбувається навколо. Своєю роботою я хочу показати, що від загального бездушшя та інертності київська інтелігенція стала вимираючим видом, який вже час занести до Червоної книги. Однак інтелігенція існує, і вона має себе активно проявляти в усіх суспільних справах. Це свого роду дружній шарж, який має змусити інтелігента замислитися», — сказав виданню «Сегодня» скульптор і додав, що на бетонному постаменті встановлять табличку з написом: «Інтелігенція — хранитель майбутнього!»

Як повідомляв УНІАН раніше, також сьогодні на стіні будинку по вулиці Грушевського, 4-б, з’явиться портрет легендарного співака Віктора Цоя.