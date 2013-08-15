Одну з ключових вулиць Києва зроблять пішохідною

Сагайдачного стане пішохідною / Фото: nostalgia.kiev.ua

Вулиця Сагайдачного і кілька інших стануть пішохідними, а їздити по старому Подолу можна буде з черепашачою швидкістю - 30 км на годину. Великий транспорт сюди взагалі не пустять.

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Роботи почнуться вже у вересні, а закінчаться до Дня Києва, наприкінці травня наступного року. Після цього заїхати на Поділ можна буде тільки з двох точок - через вулицю Спаську (навпроти «Київхліба») і через Нижній вал, повідомляють Вести.

«Головна мета - прибрати транзитний транспорт. Йому вже не буде сенсу потикатися на Поділ, тому що проїхати по Сагайдачного у бік центру він не зможе. Тут буде тиха заповідна зона. А їздити по невеликих вулицях будуть тільки ті, хто тут живе», - каже заступник головного архітектора Києва Андрій Вавриш.

Ті, хто працює тут, зможуть не під'їжджати до офісів, а залишити машину на парковці. Ще однією перепоною для водіїв стане обмеження швидкості руху - до 30 км / ч.

«Таку ідею подали велосипедисти, і вона нам здається відмінною. У принципі така швидкість відповідає охоронному режиму заповідної території, а стежити за цим має ДАІ », - вважає Вавриш.

Але найголовніше, що пішохідними вулицями зроблять Андріївську (від Сагайдачного до Боричевого току), Спаську (від Костянтинівської до Межигірської), Покровську, Притисько-Микільську, Костянтинівську (від Контрактової до Верхнього валу), Почайнинська (від Сковороди до Іллінської). А значить, водіям доведеться їх об'їжджати по Набережно-Хрещатицькій і Верхньому валу.

Експерт з перевезень Богдан Аганін вважає, що називатися пішохідним Поділ зможе тоді, коли його дійсно закриють, а місцевих жителів на авто і машини організацій будуть пропускати за документами.

«Більшій частині машин на Подолі дійсно робити нічого. Але поки не побудують Подільський міст і розв'язки, авто там будуть», - каже він.

Також думають і в главку архітектури. «Поки не будуть здані Поштова та розв'язка на валах, а також дорога з Повітрофлотського проспекту на міст Кирпи, неможливо переконати водіїв не в'їжджати в центр міста», - каже Вавриш.

Перед початком робіт вул. Сагайдачного перекриють, на проїжджій частині встановлять лавочки і декоративні елементи. Реконструювати будуть в три етапи: перший - від Контрактової площі до вул. Андріївській, другий - до вул. Ігоревській, третій - до Поштової площі. «Будемо закривати вул. Сагайдачного на ремонт поетапно, щоб не позбавляти людей можливості нормально пересуватися », - каже Вавриш.