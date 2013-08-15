Біля метро Героїв Дніпра вночі згорів ринок, люди кажуть про підпал (відео)

Вчора о 22.20 в Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Дніпра, 41 виникла пожежа на ринку «Оболонь».

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, горіла покрівля центрального павільйону. Площа пожежі склала близько 600 кв. м.

Сьогодні в 0.22 17 пожежно-рятувальними відділеннями Головного управління ДСНС у м. Києві пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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За свідченнями очевидців, від вогню вибухали балони з газом, повідомляє ТСН.

Тим часом біля ринку почали збиратися обурені торговці. Вони впевнені, що ринок загорівся внаслідок підпалу. Охорона не пускає людей всередину.

Велика пожежа на ринку поблизу метро "Героїв Дніпра" була майже ліквідована близько першої ночі.

Пожежники уникають коментарів про ймовірні причини займання. Не говорять вони також і про обставини ліквідації та площу, котру охопив вогонь.

Достеменно відомо, що постраждалих внаслідок НП немає. За словами очевидців, охоронці ринку спершу повелися неадекватно. Вони забороняли допомагати їм у ліквідації вогню та зволікали зі зверненням до пожежників.

Коли врешті рятувальники прибули на місце події, вони зіштовхнулися з іншою, доволі типовою для вітчизняних ринків проблемою – відсутністю можливості проїхати ближче до охопленого вогнем об'єкта. Всі шляхи були перекриті кіосками та крамницями. Пожежникам довелося перекидати рукави для подачі води через дахи таких споруд.

Попри ці перешкоди, з ліквідацією полум'я фахівці впоралися досить оперативно.

На місці пожежі працювали щонайменше 10 машин пожежної служби. За приблизними підрахунками очевидців, вогонь охопив близько 300 кв. метрів торгових приміщень. Внаслідок пожежі 11-й павільйон ринку вигорів повністю. Це – центральний павільйон на ринку. Він найбільший за площею та висотою.

Приміщення займало приблизно 1/5 частину торгової території всього ринку. За ліквідацією пожежі у сльозах спостерігав натовп людей. Це були власники торгових місць в охопленому вогнем приміщенні. У полум'ї згорів увесь крам. Раніше повідомлялося, що торговці нарікали, ніби ринок загорівся внаслідок підпалу.

Фото : vk.com/typical_kiev