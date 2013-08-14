Київводоканал сьогодні вночі промиє труби жителям Троєщини

Частині житлового масиву «Виґурівщина-Троєщина» промиють водопровід

У ніч з 14 на 15 серпня Київводоканал здійснить промивання водопроводу частини житлового масиву «Виґурівщина-Троєщина» у Деснянському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», профілактичні роботи триватимуть з 23.40 14 серпня до 6.00 15 серпня.

У зону промивання потраплять мережі по вулиці Миколи Закревського (від перетину з вул. Теодора Драйзера до перетину з вул. Олександра Сабурова).

Прочищення здійснюється вночі, щоб не створювати незручності мешканцям будинків. Впродовж цього часу Київводоканал не рекомендує використовувати воду з крану як питну чи для приготування їжі без попереднього кип’ятіння. Після завершення профілактичних заходів абонентам перед використанням води з крану потрібно спустити її впродовж 15 хв.

Про профілактичні заходи на мережах Київводоканал заздалегідь попередив районні житлово-експлуатаційні організації.