У КМДА розпорядилися до Дня незалежності навести в центрі марафет

Голубченко розпорядився

Під час наради у Київській міській державній адміністрації, що відбулася під головуванням першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка профільним департаментам та керівникам районів доручено забезпечити належний благоустрій у місцях проведення урочистих та святкових заходів з нагоди Дня незалежності України, зокрема, на Хрещатику, Майдані Незалежності, Європейській та Софійській площах тощо, а також в усіх районах міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Голубченко, зокрема доручив встановити додаткову кількість урн для сміття і громадських вбиралень у місцях проведення масових заходів у центральній частині Києва та забезпечити роботу додаткових бригад із прибирання.

До Дня Державного прапора та Дня незалежності України Київ прикрасять квітами та національною символікою: встановлять прапори на опорах зовнішнього освітлення, фасадах адміністративних та житлових будинків.

Крім того, запланована організація святкової торгівлі.