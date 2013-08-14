Аеропорт «Київ» влаштує пленер для художників

У суботу, 17 серпня, в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) відбудеться перший Авіа-пленер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту «Київ», 17 художників із України, США та Іраку, які працюють в різних стилях, творитимуть на льотному полі, в безпосередній близькості від літаків, що стоять на пероні, з видом на злітну смугу. Всього ж на участь в унікальному заході було подано 50 заявок від художників.

Це буде перший Авіа-пленер, присвячений 90-річчю аеропорту «Київ», яке відзначатиметься в травні 2014 року.

«Роботи, які будуть створені в аеропорту «Київ», залишаться у художників, але восени знову повернуться на місяць до аеропорту. Восени 2013 відбудеться виставка, де будуть представлені кращі художні твори авіа-пленера і фотороботи весняного авіа-споттінга», - повідомила керівник прес-служби аеропорту «Київ» Галина Богданенко.