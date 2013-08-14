Станцію "Олімпійська" сьогодні на годину закриють

Сьогодні, 14 серпня, станція «Олімпійська» Куренівсько-Червоноармійської лінії буде закриють для пасажирів на вхід та вихід з 20.00 до 21.00. У цей період потяги їхатимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Про це повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”.

Зміни в режимі роботи метрополітену пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» товариського футбольного матчу між національними збірними командами України та Ізраїлю.

Як зазначається в повідомленні, метрополітен передбачив збільшення кількості поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії з 23.00 до 24.00. Також на Святошинсько-Броварській та Сирецько-Печерській лініях буде передбачено додаткові резервні потяги, які видаватимуться в разі збільшення пасажиропотоків.

Також зазначається, що імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», якщо пасажиропотік після закінчення футбольного матчу на НСК «Олімпійський» перевищуватиме перевізну спроможність.