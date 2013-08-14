Депутатів Київради просять продовжити роботу

Депутати від опозиційних фракцій повинні згадати про свої обов'язки перед киянами і продовжити роботу, поки в Києві не обрано новий склад Київради. Про це заявила заступник голови постійної комісії з питань гуманітарної політики Зоя Миронова.

«Згідно із Законами України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про місцеве самоврядування» повноваження депутатів Київради попереднього скликання закінчуються після оголошення результатів наступних виборів, а повноваження самої ради як колективного органу місцевого самоврядування - у день відкриття першої сесії місцевої ради нового скликання. Тобто ця Київрада повинна працювати, поки не обрано нову. Тому що місто не може залишитися без органу місцевого самоврядування на невизначений час. Блокування роботи діючого органу місцевої влади означає блокування роботи щодо забезпечення життєдіяльності міста та його територіальної громади. Депутати міськради від опозиції повинні згадати про свої обов'язки перед киянами і продовжити роботу, поки в Києві не обраний новий склад Київради, а їх колеги по партіях у Верховній Раді повинні припинити блокування». - підкреслила Зоя Миронова. - «Наша комісія з питань гуманітарної політики продовжує працювати над проектами рішень в галузі соціальної політики, охорони здоров'я, освіти. Але все-таки затвердження рішень - дуже важлива функція Київради, і блокування цієї функції зводить нанівець всі наші зусилля».

За словами депутата, критична ситуація через блокування Київради склалася з виплатами муніципальних надбавок вчителям, медикам, соціальним працівникам та працівникам культури.

«Рішення про виділення коштів на виплату муніципальних надбавок готове, і Київрада готова його затвердити негайно, як тільки буде розблокована робота. Поки ж, на жаль, ми можемо лише втішати працівників бюджетної сфери, сподіваючись, що все-таки політики схаменуться і дадуть нам можливість вирішити нагальні міські проблеми», - сказала Зоя Миронова.

Нагадаємо, робота Київради блокується окремими політичними силами з 11 липня. Тому до цих пір не вирішено низку соціальних питань, зокрема фінансування муніципальних надбавок працівникам бюджетної сфери, а також інфраструктурних проектів, таких як будівництво станції метро «Теремки», реконструкція Поштової площі і т.п.