КМДА буде керувати дорожнім трафіком в режимі онлайн

У столиці планують на 165 перехрестях облаштувати нову систему управління дорожнім рухом, що дозволить у режимі онлайн оцінювати трафік на дорогах і приймати максимально обґрунтовані рішення щодо управління світлофорними об’єктами.

«Сьогодні ми маємо модель моніторингу транспортних потоків на світлофорних об’єктах, яка не відображає реальної ситуації на дорогах. Тому ми ставимо перед собою завдання створити в Києві розширену систему управління дорожнім рухом на основі останніх світових досягнень. Для цього ми плануємо залучити близько 15 мільйонів євро кредиту ЄБРР. Наразі розпочинається другий етап тендеру, де будуть враховані всі ці технічні вимоги», – розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Костюк під час візиту в Центральний пункт керування АСУТ м. Києва. – «В Указі Президента України «Про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» приділяється велика увага розвитку транспортної інфраструктури країни і, зокрема, столиці. На виконання завдань Президента розроблений проект «Система управління дорожнім рухом м. Києва»

За словами заступника голови КМДА, в рамках реалізації проекту планується монтаж нового обладнання на 165 існуючих світлофорних об'єктах та облаштування їх детекторами, які збиратимуть інформацію в реальному часі. Всі автомобілі будуть фіксуватися і класифікуватися на легкові, вантажні або громадський транспорт. На основі цих даних система буде здійснювати розрахунок режиму роботи світлофорів. Крім того, вона буде порівнювати отриману інформацію з даними за день, тиждень і місяць. Це дозволить робити прогнози інтенсивності руху на найближчі 15-20 хв. Більше того, на 21 перехресті будуть встановлені по 3-4 відеокамери, які охоплять всі напрямки руху. На даний момент у столиці функціонує 18 камер на 14 об'єктах.

«Впровадження нової автоматизованої системи управління дорожнім рухом дозволить оптимізувати транспортні потоки, забезпечивши найбільшу пропускну спроможність вулиць при мінімальних втратах часу. Це дозволить скоротити кількість заторів на 25-30%», – додав Михайло Костюк.