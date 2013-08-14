Біля Кабміну проходить акція протесту таксистів

Таксисти скаржаться, що законопроект розроблявся "кулуарно" / Фото : comments.ua

Біля стін Кабінету міністрів України проходить акція протесту таксистів, які виступають проти ухвалення розробленого Міністерством інфраструктури законопроекту "Про перевезення на таксі" і вимагають відставки директора Департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Дмитра Петухова.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить мирно, біля будівлі уряду зібралося близько 30 представників громадської організації "Таксі столиці".

За словами учасників акції, проект закону "Про перевезення на таксі" розроблявся Департаментом автомобільного транспорту Мінінфраструктури "кулуарно", без урахування пропозицій організацій, що об'єднують таксистів.

Таксисти мають намір передати звернення до прем'єр-міністра Миколи Азарова, віце-прем'єра Олександра Вілкула і міністра інфраструктури Володимира Козака, підготовлене організацією "Таксі столиці" і Спілкою професійних водіїв таксі Києва. У зверненні наголошується, що пропонований законопроект передбачає дублювання дозвільних функцій і фактично зводить нанівець ідею про передачу таких функцій органам місцевого самоврядування, оскільки передбачає можливість отримання дозволів на роботу одного автомобіля таксі в кількох адміністративних органах.

Підписанти звернення також розкритикували норму законопроекту, якою передбачено багаторазове подорожчання дозволів на роботу таксі протягом двох років.

Крім того, вони підкреслюють, що законопроект не вирішує проблеми тарифів і систему їх формування.

Вони висловили здивування відсутністю в законопроекті норми про обов'язкове облаштування автомобіля таксі сигнальними ліхтарями червоного і зеленого кольору, які мають бути розміщені в правому верхньому кутку лобового скла авто.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України відповідно до проекту закону "Про перевезення на таксі" має намір протягом 3-5 років привести всі міські служби таксі до єдиного стандарту.

Міністерство інфраструктури України розробило проект закону "Про перевезення на таксі" з метою організації якісних і безпечних перевезень і забезпечення прозорої діяльності таксистів.

Разом з тим профспілка таксистів України запропонувала профільному міністерству доопрацювати цей законопроект.