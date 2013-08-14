У Києві з'являться дві нові станції міської електрички

У найближчій перспективі влада Києва планує облаштувати дві нові станції міської електрички: "Протасів Яр" та "Київська-Русанівка". Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови КМДА Михайло Костюк під час знайомства з роботою міської електрички.

«Сьогодні треба додати мінімум дві зупинки. Ми хочемо запропонувати, щоб на ці проекти прийшов інвестор, тому що облаштування належного рівня таких міні-вокзальних комплексів - це цивілізовані умови як для пасажирів, так і для комерсантів », - сказав Костюк.

У рамках реалізації проекту міської електрички зараз організовано рух електропоїздів по Київському транспортному кільцю з 15-ма вузлами для пересадки (з урахуванням двох - "Зеніт" і "Рубежівська", які зараз тимчасово не працюють через ремонт): "Київ-Пасажирський" , "Видубичі", "Лівий берег", "Дарниця", "Лівобережна", "Троєщина", "Київ-Петрівка", "Вишгородська", "Сирець", "Борщагівка", "Київ-Волинський", "Караваєві дачі" і "Троєщина-2".

Потяги курсують під час пік, тобто вранці і ввечері.

Згідно з інформацією КМДА, дохід від перевезень пасажирів міською електричкою наразі становить приблизно 1 млн грн на місяць, з яких половина перенаправляється Південно-західної залізниці за технічне обслуговування рухомого складу.

Перевезення пасажирів міською електричкою була розпочата в серпні 2009 року.