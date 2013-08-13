Завтра київські таксисти пікетуватимуть Кабмін

Столичні таксисти планують провести 14 серпня пікетування будівлі Кабінету міністрів, звинувачуючи Міністерство інфраструктури у затягуванні реформування ринку таксі.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив співголова громадської організації "Таксі столиці" Денис Садоха.

"Завтра ми проведемо попередню, мирну, акцію під Кабінетом міністрів для того, щоб привернути увагу керівництва країни, в першу чергу прем'єр-міністра і віце-прем'єр-міністра, до виконання обов'язків чиновниками відповідальних департаментів з реформування ринку таксі", - заявив Садоха.

За його словами, громадська організація "Таксі столиці" і Союз професійних водіїв таксі Києва підготували звернення, в якому міститься критика проекту закону, підготовленого профільним міністерством, "Про перевезення на таксі". Звернення представники організації планують передати керівництву країни.

Зокрема, таксисти виступають проти передбаченої в законопроекті норми планового подорожчання ліцензій на таксі упродовж трьох років. Вони також вважають, що даний законопроект не передбачає систему формування тарифів і участь ДАІ в державному контролі над перевезеннями на таксі.

Крім того, столичні таксисти вимагають легалізувати свій сегмент ринку пасажирських перевезень, і вважають за необхідне передбачити обов'язкову установку таксометра в транспортні засоби, видачу чека пасажирові після кожної поїздки, а також, щоб контроль за перевізниками таксі здійснювала ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України відповідно до проекту закону "Про перевезення на таксі" має намір упродовж 3-5 років привести всі міські служби таксі до єдиного стандарту.

Міністерство інфраструктури України розробило проект закону "Про перевезення на таксі" з метою організації якісних і безпечних перевезень і забезпечення прозорої діяльності таксистів.

Разом з тим профспілка таксистів України запропонувала профільному міністерству допрацювати цей законопроект.

На думку Садохи, якщо законопроект "Про перевезення на таксі" буде ухвалений Верховною Радою, то вартість послуг таксі зросте.