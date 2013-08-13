Скасовані раніше змагання з триатлону в Києві все ж відбудуться - організатори

Про це повідомляють організатори змагань на своєму офіційному сайті (http://www.triathlon-cup.com/).

«Поспішаємо повідомити вам приємну новину – змагання Kiev Triathlon Cup відбудуться 25 серпня за запланованим маршрутом. Сподіваємося, що ця новина додасть нових емоцій і старанності у ваших тренуваннях», - зокрема йдеться у релізі організаторів щодо даної події.

Організаційний комітет Kiev Triathlon Cup також оголошує, що реєстрацію і оплату буде відкрито протягом доби.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня на сайті організаторів Kiev Triathlon Cup з'явилося повідомлення, що в Києві скасовані міжнародні змагання з триатлону, які в День Незалежності України в столиці планували провести вперше, оскільки «траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування Президента в День Незалежності України».

У свою чергу в Управлінні державної охорони України заявили, що не забороняли проведення в Києві міжнародних змагань з триатлону в День Незалежності, а запропонували організаторам провести спортивний захід в інший час або у іншому місці міста Києва. «Повне перекриття дорожнього руху в місцях планованої спортивної траси – Контрактова площа, Поштова площа, район Гаванського моста, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Петра Сагайдачного, Мате Залки і проспект Героїв Сталінграду - заблокувало б пересування по місту киян і гостей столиці, у тому числі і осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це також істотно ускладнило б проведення заходів зі святкування Дня Незалежності України в столиці», - повідомили у прес-службі відомства.

Після цього Оргкомітет Kiev Triathlon Cup офіційно заявив, що «Управління державної охорони України не забороняло проведення змагань, як пишуть ЗМІ, а рекомендувало провести змагання в іншій частині міста Києва».

Водночас 9 серпня організатори знову підтвердили скасування змагань: «Скасування змагань – це рішення організаційного комітету Kiev Triathlon Cup, оскільки перенесення змагань в інше місце вважаємо за неможливе. Організаційний комітет Kiev Triathlon Cup повідомив всіх учасників про скасування змагань і не має жодного відношення до розповсюдження інформації ЗМІ, яку не коректно тлумачено», - зокрема, йшлося у заяві, оприлюдненій Kiev Triathlon Cup.