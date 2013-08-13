Міліція заявляє, що у неї немає причин втручатися у конфлікт на Березняках

Міліція не має претензій до забудовника

Наразі у компанії забудовника ТОВ "Тельбін ІВА" в наявності всі відповідні документи для проведення будівництва на вул. Серафимовича, 6а (житловий масив Березняки), і правоохоронці не будуть відстоювати інтереси жодної зі сторін конфлікту, а будуть забезпечувати охорону громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві.

Як повідомили у відомстві, після того як сьогодні близько 13.00 години надійшов виклик, що в Дніпровському районі столиці по вул. Серафимовича, 6а охоронці забудовника вигнали з території ділянки під забудову людей, які виступають проти початку нового будівництва, на місце негайно виїхали правоохоронці та керівництво ГУМВС України в м. Києві та Дніпровського райуправління.

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"На місці було з`ясовано, що у компанії забудовника в наявності всі відповідні документи для проведення будівництва. Раніше керівництво райуправління зверталося до прокуратури з проханням перевірити законність забудови. Перевірка прокуратури підтвердила законність та наявність всіх відповідних документів для будівництва. Сьогодні забудовник планував розпочати перевезення техніки, однак група громадян виступила проти та намагалась заблокувати проведення робіт. Охорона забудовника відсторонила людей", - йдеться у повідомленні МВС.

"Правоохоронці ні в якому разі не відстоюють інтереси жодної зі сторін конфлікту, а забезпечують охорону громадського порядку. Працівники міліції завжди націлені на толерантне ставлення до громадян під час забезпечення правопорядку та звертаються з проханням всі спірні питання вирішувати у правовому полі, не порушувати громадський порядок та не провокувати конфліктних ситуацій", - зазначають у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на жителів мікрорайону Березняки у Києві, які виступають проти знищення скверу на вул. Серафимовича було здійснено напад молодиками спортивної зовнішності.

150-200 молодих людей, завезених забудовником ТОВ "Тельбін ІВА", знищили наметовий протестний табір, який знаходився у сквері.

Людей із застосуванням грубої фізичної сили вигнали із зеленої зони.

Як відомо, вже місяць березняківці проводять безстрокову акцію протесту проти забудови "зеленої зони", яка є природним бар'єром, що відокремлює мікрорайон від проспекту Возз'єднання, одного з найбільш завантажених автошляхів Києва.

Березняківці, обурені діями компанії, яка за 11 років господарювання повністю занедбала сквер, а тепер планує побудувати торговельний комплекс без урахування громадської думки, 13 липня знесли ворота до скверу і встановили наметове містечко, чергування в якому велося цілодобово.

Ділянка за адресою вул. Серафимовича, 6а була відведена ТОВ "Тельбін ІВА" у грудні 2002 року для будівництва торговельного комплексу. Договір про оренду був підписаний у липні 2003 року гендиректором ТОВ "Тельбін ІВА" Валерієм Іщенко, який наразі є народним депутатом від "Удару".

Під час зустрічей з обуреними мешканцями мікрорайону представники УДАРу підтвердили його причетність до компанії-забудовника в минулому. Зараз, за їх твердженнями, вони засуджують забудову скверу.