«Київенерго» до кінця року замінить 5 км тепломереж на Троєщині

Публічне акціонерне товариство “Київенерго” до кінця року замінить зношені тепломережі довжиною близько 5 км на Троєщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київенерго”, тепломережі у 4-трубному вимірі (або 17,9 км труб), які живляться від трьох центральних теплових пунктів (ЦТП) за адресами: вул. Каштанова, 13-А, вул. Каштанова 3-А та вул. Ніколаєва 13-А, буде замінено сучасними енергозберігаючими трубопроводами, які забезпечать надійність централізованого опалення та гарячого водопостачання житлового масиву Троєщина.

На вказаній ділянці вже ведуться роботи і перекладено тепломережі загальною довжиною 750 м.

Загальна вартість проекту – близько 15 млн грн.

Згадані тепломережі, які експлуатуються з 80-х років минулого століття і відпрацювали свій нормативний ресурс, постачають тепло та гарячу воду мешканцям понад 6 тис. квартир 35 багатоповерхових будинків та 7 закладам освіти. За останній рік енергетики “Київенерго” ликвідували на цих тепломережах більше 85 пошкоджень.

За словами генерального директора ПАТ «Київенерго» Олександра Фоменка, впродовж останніх трьох років у Деснянському районі столиці енергетиками компанії було замінено понад 16 км тепломереж, а це 64 км нових труб централізованого опалення та гарячого водопостачання, у тому числі труби, що знаходяться в обслуговуванні ОСББ та ЖБК.

Як зазначають у «Київенерго», цього року в теплове господарство столиці планується спрямувати понад 270 млн грн. Передбачається замінити 32 км теплових мереж, провести модернізацію і ремонт котельних, центральних теплових пунктів.