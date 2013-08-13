Близько 200 «тітушків» вигнали зі скверу противників забудови на Березняках

Знесення наметового містечка на Березняках / Фото: Александр Семёнов з Facebook

Вранці на жителів мікрорайону Березняки у Києві, які виступають проти знищення скверу на вул. Серафимовича було здійснено напад молодиками спортивної зовнішності.

Про це "Українській правді" повідомили активісти.

150-200 молодих людей, завезених забудовником ТОВ "Тельбін ІВА", знищили наметовий протестний табір, який знаходився у сквері.

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Людей із застосуванням грубої фізичної сили вигнали із зеленої зони.

Як відомо, вже місяць березняківці проводять безстрокову акцію протесту проти забудови "зеленої зони", яка є природним бар'єром, що відокремлює мікрорайон від проспекту Возз'єднання, одного з найбільш завантажених автошляхів Києва.

Березняківці, обурені діями компанії, яка за 11 років господарювання повністю занедбала сквер, а тепер планує побудувати торговельний комплекс без урахування громадської думки, 13 липня знесли ворота до скверу і встановили наметове містечко, чергування в якому велося цілодобово.

Ділянка за адресою вул. Серафимовича, 6а була відведена ТОВ "Тельбін ІВА" у грудні 2002 року для будівництва торговельного комплексу. Договір про оренду був підписаний у липні 2003 року гендиректором ТОВ "Тельбін ІВА" Валерієм Іщенко, який наразі є народним депутатом від "Удару".

Під час зустрічей з обуреними мешканцями мікрорайону представники "Удару" підтвердили його причетність до компанії-забудовника в минулому. Зараз, за їх твердженнями, вони засуджують забудову скверу.