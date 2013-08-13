Біля станції метро «Теремки» побудують перехоплюючий паркінг

У Києві біля станції метро «Теремки», яку планується відкрити цього року, має з’явитися другий перехоплюючий паркінг, збудований за кошти міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Костюк під час знайомства з роботою першого перехоплюючого паркінгу біля станції метро «Іподром», що був введений в експлуатацію два місяці тому.

За словами Костюка, впродовж цих двох місяців паркінг працював у тестовому режимі.

Вартість паркування на цьому майданчику за 12 годин стоянки автомобіля становить 11 грн. На в’їзді на майданчик розміщено обладнання, за допомогою якого водій після натискання кнопки отримує талон з кодом, залишає машину на паркувальному місці і розраховується з касиром талоном, коли вже забирає машину. Загалом на майданчику - 210 паркувальних місць. У період відпусток завантаженість майданчика становить близько 25%.

“Тестуючи цей майданчик, ми побачили, що київський гість зацікавлений у тому, щоб у центр Києва не їхати. Але йому треба створити надійну охорону транспортного засобу, вільний доступ до місця паркування і звичайну вартість. Але все зараз починається з вартості. Покинута у центрі машина - це в рази більше проблем, ніж дешево запаркована на в’їзді до міста”, - зауважив Костюк.

За його словами, паркувальні майданчики біля станцій метро «Теремки» та «Іподром» мають забезпечити один із головних в’їздів до столиці можливістю залишати автомобілі людям, що приїжджають на роботу на денний період або в інших справах. Такі подвійні паркувальні майданчики планується відкрити на всіх шести в’їздах до Києва.

“Треба вийти на варіант ціна-якість, за якої такий майданчик, вартість якого - поза 1 мл грн, з облаштуванням, з автоматикою та іншими пристроями, міг би бути на межі окупності і забезпечував вимоги громадян”, - зазначив Костюк.

Щодо того, врподовж якого періоду запрацюють усі ці паркувальні майданчики, заступник голови КМДА зауважив, що це залежатиме від фінансування та його джерел.

“Все буде залежати від того, чи це буде виключно бюджетне фінансування, бо ми зараз виключно за бюджетні кошти облаштовуємо... Але є думка, що може прийти інвестор”, - пояснив Костюк.

На паркувальному майданчику біля станції метро «Іподром» у період з 6.00-7.00 до 16.00-18.00 паркують автомобілі переважно гості столиці, а після цього часу - мешканці будинків, що розташовані поруч.