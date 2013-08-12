На Київщині пожвавилася торгівля землею

На Київщині почали активніше торгувати землею

Кількість угод купівлі-продажу земельних ділянок у Київській області в липні 2013 року порівняно з червнем зросла на 13,8% - до 1 730 угод.

Про це повідомила консалтингова компанія SV Development із посиланням на її підрозділ - агентство нерухомості SV Realty.

«Найбільший попит мали невеликі наділи площею 6-20 соток - 70% угод, 20% доводиться на ділянки від 20 до 50 соток і 10% - на об'єкти від 50 соток до 1 гектара», - йдеться в повідомленні.

Максимальна кількість угод, за даними SV Realty, в липні доводилася на ділянки вартістю до 18 тис. дол. – 71% від загального обсягу. У ціновій категорії від 18 до 30 тис. дол. було здійснено 20% угод. Ще 9% угод доводилося на категорію понад 30 тис. дол.

При цьому експерти компанії зазначили, що середня ціна угоди за останнє півріччя дещо знизилася - до 19 тис. дол., тоді як у червні середня ціна угоди становила 19,6 тис. дол.

Найдешевшим у 60-кілометровій зоні від Києва залишався Фастівський район із середнім показником 1 039 дол. за сотку, а найдорожчими - Києво-Святошинський і Обухівський райони, де середня ціна угоди становила 4 780 і 4 131 дол. за сотку відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, за даними SV Realty, кількість угод купівлі-продажу земельних ділянок у Київській області в І півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилася на 18,2% - до 4482 угод.

У 2012 році було здійснено 14 660 угод купівлі-продажу земельних ділянок на вторинному ринку проти 16 625 угод у 2011 році. Середня ціна угоди за рік знизилася з 23 тис. дол. до 19 тис. дол.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці й продажу землі, житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.