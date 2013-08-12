Київський метрополітен змінив постачальника вагонів

Київське метро купувати вагони в іншого виробника

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" змінило постачальника вагонів у рамках виконання контракту з оновлення вагонного парку в обсязі 50 вагонів, що здійснюється за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 40 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Київської міськдержадміністрації Михайло Костюк.

За його словами, попереднього постачальника – підприємство «Вагонмаш» (Санкт-Петербург, Росія) замінено на Митищинський завод “Метровагонмаш” (м. Митищі, Московська обл.)

“Якщо мені не зраджує пам'ять, виробник - Митищинський завод», - сказав Костюк, відповідаючи на запитання УНІАН про те, яке підприємство поставлятиме вагони для метрополітену.

«Зміна постачальника викликана банкрутством первинного підрядчика. Наскільки мені відомо, ця структура («Вагонмаш» - УНІАН) збанкрутіла і має ще якісь інші проблеми. Тому змінили виробника”, - сказав заступник голови КМДА.

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Санкт-Петербурзький завод «Вагонмаш» виграв тендер на постачання 50 вагонів для Київського метрополітену в червні 2009 року. Тоді в тендері також брали участь Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) та іспанська компанія CAF.

Довідка УНІАН. ВАТ «Метровагонмаш» (Митищі, Московська обл., Росія) входить до складу групи «Трансмашхолдинг», найбільшої в Росії компанії на ринку транспортного машинобудування. Підприємства групи випускають маневрові й магістральні тепловози, промислові й магістральні електровози, вантажні та пасажирські вагони, вагони метро і електропоїздів, тепловозні і суднові, дизелі, стрілочні переводи, тягові агрегати, вагонне литво та іншу продукцію. В Україні група «Трансмашхолдинг» володіє контрольним пакетом акцій підприємства «Луганськтепловоз».

Метрополітен Києва складається з трьох діючих ліній завдовжки майже 64 км. і 51 станції. Щоденний обсяг перевезень становить близько 1,7 млн. пасажирів.