До Дня Незалежності у Києві відкриють три нові парки

Азаров каже, що все профінансували

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив київській владі прикрасити столицю до святкування 22-ї річниці Незалежності України.

Про це йшлося під час чергового засідання оргкомітету з підготовки та відзначення 22-ї річниці Незалежності України, повідомили УНІАН Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається, Азаров констатував, що підготовка йде планово, усі заходи профінансовані.

"Київ має набути святкового вигляду. Він має бути чистим, доглянутим і святково прикрашеним", - сказав Азаров.

Свою чергою перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко зазначив, що столична влада вже почала підготовку до святкування Дня Незалежності. Зокрема, до цієї дати у Києві відкриють три нові парки.

Перший заступник міністра молоді та спорту Сергій Глущенко також поінформував, що до свята будуть проведені перші всеукраїнські сімейні спортивні ігри та фінали з футболу, стрітболу та інших ігрових видів спорту.

Крім того, заступник міністра науки та освіти Борис Жебровський повідомив, що міністерство звернулося до рад студентського самоврядування з ініціативою провести акцію "Поздоров друзів через інтернет".