Кияни за 5 місяців сплатили до бюджету 317 млн податків з доходів

В столиці побільшало мільйонерів

Жителі Києва в рамках декларативної кампанії, проведеної в Україні з 1 січня по 1 травня 2013 року, подали 30 тис. декларацій про майновий стан і доходи, і сплатили до бюджету 317,4 млн грн податків з доходів, одержаних у 2012 році. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України в Києві.

За інформацією Міндоходів, цього року в столиці зросла кількість мільйонерів, які задекларували свої доходи. «Кількість мільйонерів становила 1457 осіб. Вони одержали близько 6 млрд грн доходів, а сума сплачених ними податків склала 227 млн грн», – підкреслили у відомстві.

При цьому 22 киян сплатили понад 1 млн грн податків. «Найбільшу суму податку – 8,5 млн грн – сплатила мешканка Святошинського району столиці, яка веде незалежну професійну діяльність», – повідомили у Міндоходів Києва.

Як повідомляв УНІАН, в цілому по Україні Міністерство доходів і зборів у рамках декларативної кампанії 2013 року прийняло і обробило 665 тис. декларацій про доходи, одержані в 2012 році, на загальну суму 48,7 млрд грн, з яких 24 млрд грн задекларували 3770 мільйонерів. Доходи в обсязі понад 1 млрд грн задекларували 4 громадян України.

У 2012 році в Києві за час деклараційної кампанії було подано понад 63 тис. декларацій, а сума задекларованого доходу перевищила 10 млрд грн. З цієї суми було сплачено 342 млн грн податку з доходів фізичних осіб.