Київ інтегрує програми розвитку транспорту з програмами соціального захисту

Реалізувавши механізм використання «Картки киянина» у громадському транспорті, столиця зможе заощадити бюджетні кошти і спрямувати їх на фінансування соціальних програм. Про це розповів журналістам заступник голови Київміськдержадміністрації Михайло Костюк.

«Місто реалізує масштабні програми розвитку громадського транспорту. Це і будівництво метрополітену, і закупівля нових автобусів, тролейбусів, трамваїв. Налагоджено власне виробництво трамваїв. Але транспорт має бути доступним не тільки за кількістю техніки, яка виходить на маршрути. Він повинен бути доступний за ціною. Тому паралельно з проектами розвитку транспорту ми реалізуємо проекти соціального захисту киян. Наприклад, соціальна «Картка киянина» має функції проїзного у громадському транспорті Києва», – розповів Михайло Костюк.

За його словами, місто щороку виділяє дуже серйозні суми для компенсації транспортникам проїзду пільгових категорій громадян. При цьому донедавна місто не мало змоги проконтролювати, в якому обсязі люди, що мають право на пільговий чи безкоштовний проїзд, користуються цим правом. З реалізацією проекту «Картка киянина» і паралельно автоматизованої системи оплати проїзду місто чітко знатиме обсяги перевезень пільговиків і оплачуватиме тільки надані киянам послуги з перевезення», – розповів Михайло Костюк.

За словами заступника голови КМДА, таким чином місто отримає економію коштів і зможе спрямувати її на соціальні програми. «Йдеться про міський бюджет, про гроші киян, і влада – якщо ця влада відповідальна – зобов'язана ставитися до них дбайливо. Ті кияни, які користувалися правом на пільговий або безкоштовний проїзд, будуть і далі користуватися. Але ж є багато жителів столиці, які мало користуються транспортом, але місто оплачує їхні пільги в повному обсязі. І от тепер ці кошти не йтимуть невідомо куди – вони залишатимуться в міському бюджеті, їх спрямують на соціальні програми. Тобто вони повернуться до тих самих соціальних груп, яким призначені, але вже в іншій формі. Можливо, у вигляді адресної допомоги. Можливо, у вигляді компенсації за купівлю ліків і таке інше», – розповів Михайло Костюк.

Заступник голови Київської адміністрації підкреслив, що адресна допомога та індивідуальний підхід є суттю програм, які місто проводить в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича. «Суть соціальних ініціатив глави держави в тому, що ми повинні бачити не категорії громадян, а кожного окремого громадянина. Надавати конкретній людині саме ту допомогу і в тому обсязі, якого він потребує. «Картка киянина» – саме той механізм соціального захисту, який дозволяє застосовувати такий підхід безпомилково», – зазначив Михайло Костюк.

Нагадаємо, що сьогодні «Картка киянина» використовується як проїзний у метрополітені. Однак місто вже розпочало працювати над обладнанням зчитувальними пристроями автобусів, тролейбусів і трамваїв. Паралельно триває оформлення картки малозахищеним киянам: пенсіонерам, інвалідам, ветеранам. Всього до кінця року соціальну картку отримають 425 тисяч мешканців столиці.