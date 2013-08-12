Прокуратура відсудила більше гектара землі в урочищі «Наталка» поблизу Дніпра

Позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі

Господарський суд задовольнив позовні вимоги прокуратури Оболонського району Києва та зобов’язав приватне товариство повернути столичній громаді землі в урочищі «Наталка» поблизу Дніпра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району міста Києва, на підставі рішення Київради у 2006 році земельні ділянки загальною площею 1,3 га в урочищі «Наталка» було надано в оренду на 5 років одному зі столичних товариств для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу.

Однак, як з’ясувалося в ході прокурорської перевірки, по закінченню строку оренди забудовник не подовжив термін дії договору, продовжуючи утримувати землю. Крім того, з грудня 2011 року підприємство систематично не сплачувало орендну плату за користування ділянками, внаслідок чого заборгувало до столичного бюджету майже 1,7 млн гривень.

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути територіальній громаді зазначені землі, які до того ж знаходиться в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро, де будівництво заборонено законом.

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Рішенням Господарського суду позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі, приватне товариство зобов’язано повернути землю київській громаді.