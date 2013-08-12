Кияни у липні перевищили 100% рівень оплати ЖКП

У липні 100-відсотковий рівень оплати киянами житлово-комунальних послуг серед будинків комунальної форми власності перевищено в усіх районах столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

У липні рівень сплати серед будинків комунальної форми власності з урахуванням погашеної заборгованості збільшився порівняно з червнем майже на 6% - з 97,59% до 103,53%. Згідно з інформацією комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ), найкращі показники – у Голосіївському (106,78%) та Печерському (105,83%) районах.

Рівень поточної сплати серед будинків комунальної форми власності становить 92,48%, що перевищує показник минулого місяця на 4,1%. У лідерах – Голосіївський (95,53%) і Дарницький (94,82%) райони.

На останніх позиціях у липні за рівнем поточної сплати – Оболонський (91,61%) і Дніпровський райони (91,37% ), за рівнем сплати з урахуванням погашеної заборгованості – Дніпровський (102,24%) та Святошинський (102,72%) райони.

Рівень сплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків ЖБК та ОСББ, що обслуговуються у КП «ГІОЦ», цього місяця також підвищився і досягнув 102,31% та 103,35% відповідно.

Загалом серед будинків усіх форм власності, які обслуговуються у комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр», рівень сплати з урахуванням погашеної заборгованості становить 103,78%.