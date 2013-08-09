У Києві біля станції метро “Харківська” горіли МАФи

Як передає кореспондент УНІАН з місця події, туди прибули три пожежні машини та два автомобілі швидкої допомоги.

Сильний дим піднімався з покрівлі МАФу, де продають одяг.

За неперевіреною версією представників ДСНС, які перебувають на місці події, пожежа могла виникнути через кондиціонер в одному із МАФів.

Територія, де сталася пожежа, оточена стрічкою, міліція не пропускає людей. З боку проспекту Бажана помітно, що горів МАФ під назвою “Твої гроші”. Також вигорів дах над магазином одягу “Джинси”.

За словами представників правоохоронних органів, які стояли в оточенні, жертв немає.