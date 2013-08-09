У Києві біля станції метро “Харківська” горіли МАФи
17:41, 09 серпня 2013Київ
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Територію оточили стрічкою
Як передає кореспондент УНІАН з місця події, туди прибули три пожежні машини та два автомобілі швидкої допомоги.
Сильний дим піднімався з покрівлі МАФу, де продають одяг.
За неперевіреною версією представників ДСНС, які перебувають на місці події, пожежа могла виникнути через кондиціонер в одному із МАФів.
Територія, де сталася пожежа, оточена стрічкою, міліція не пропускає людей. З боку проспекту Бажана помітно, що горів МАФ під назвою “Твої гроші”. Також вигорів дах над магазином одягу “Джинси”.
За словами представників правоохоронних органів, які стояли в оточенні, жертв немає.
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