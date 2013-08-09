У Києві відкриють стіну пам'яті Віктора Цоя

Стіна пам'яті Цоя на Арбаті, Москва

15 серпня в День Пам'яті Віктора Цоя в Києві відкриють присвячену культовому рок-музиканту, поету, актору та художнику стіну.

Про це УНІАН повідомили в компанії Top Media Communication, що представляє організатора та ініціатора акції співачку Дашу Суворову.

За розрахунками організаторів, стіна повинна стати традиційним місцем паломництва шанувальників засновника та лідера гурту «Кіно» в українській столиці.

"Вона перебуватиме у вільному доступі для кожного, тим більше, кожен охочий зможе прийти й написати там щось від себе", - сказано в повідомленні.

Стіну відкриють концертом українські музиканти Даша Суворова, Джанго, O.Torvald, Riffmaster, Bahroma, Dіверсанти, Десь Там Сам, Велика Перерва, які виконають пісні Цоя та свої авторські пісні.

"У цей день підтримати акцію прийдуть відомі українські музиканти, спортсмени, представники світу моди і кіно, політики - адже шанувальники групи "Кіно" не мають вікових чи соціальних обмежень", - вважають організатори.

Відкриття стіни выдбудеться за адресою вулиця М. Грушевського, 4б ("Мистецька платформа").

Нагадаємо, 15 серпня, в річницю загибелі соліста групи "Кіно" Віктора Цоя шанувальники співака відзначають день його пам'яті.