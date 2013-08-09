У ПР підтримали боротьбу киян з незаконною забудовою на Маяковського, 4

Деснянська районна організації Партії регіонів відреагувала на конфлікт забудовника торговельно-офісного центру на проспекті Маяковського, 4 та мешканців навколишніх будинків.

"Дії компанії-забудовника, які призвели до порушення інтересів територіальної громади Деснянського району, обурюють та викликають занепокоєння", - сказано в заяві райорганізації партії, яка опинилася в розпорядженні УНІАН.

Згідно з заявою, наразі членами Партії регіонів проводиться збір підписів щодо скасування рішень Київради і заборони подальшого будівництва на спірній території, з якими райорганізація збирається звернутися до суду з вимогою припинити незаконне будівництво.

"Ми вважаємо неприпустимим будівництво на зелених зонах або у житлових кварталах без попереднього узгодження з мешканцями мікрорайону" , - підсумували в Партії Регіонів.

Нагадаємо, 7 серпня увечері біля будівельного майданчику за адресою проспект Маяковського, 4 зібралась група місцевих мешканців, приблизно 200 осіб, які вимагали припинити будівництво, їх підтримали представники однієї з політичних сил.

Коли обурені громадяни підійшли до паркану, яким огороджено будмайданчик, між ними та охороною будівництва виник конфлікт. За попередньою інформацією, охоронці застосували сльозогінний газ та вогнегасники. Своєю чергою місцеві мешканці повалили паркан та пошкодили будівельну техніку.

Пізніше прокуратура Деснянського району столиці звернулась до Господарського суду з позовом про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки на проспекті Маяковського, 4.