МВС оприлюднило попередню схему ДТП з 7 автомобілями на мосту Патона (фото)

Фото: udai.kiev.ua

Як сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ у м. Київ, вчора, 8 серпня, на мосту ім. Патона трапилась масштабна дорожня пригода - одразу було пошкоджено сім транспортних засобів: Mersedes-benz Sprinter, Subaru Forester, Renault Koleos, Toyota Rav, Citroen Berlingo, Dacia Logan, МАЗ.

Фото: udai.kiev.ua

За попередніми даними, події тут розвивались таким чином. Спочатку у автобус МАЗ з пасажирами, що рухався в напрямку Ленінградської площі, по дотичній вдарилась Toyota Rav. Автобус зупинився, а легковик продовжив рух вперед і зупинився трохи попереду. Карета швидкої допомоги однієї з приватних клінік, яка рухалась в напрямку Дружби народів, зупинилась. В цей час Renault, що прямував у тому ж напрямку, на повному ходу врізався у Toyota Rav. Потім сталось зіткнення з автомобілем Subaru, який завдав незначних пошкоджень швидкій.

Renault, врізавшись у Toyota Rav, посунув її назад на достатньо велику відстань, в результаті чого некерована Toyota Rav зіткнулась і пошкодила Citroen, а той вдарився в Dacia.

Фото: udai.kiev.ua

Втім, зазначають у ДАІ, у якій послідовності все це трапилось, стане відомо після завершення розслідування.

У ДТП було травмовано троє людей - водій Toyota Rav та водій і пасажир Renault, а також завдано значних матеріальних збитків.

Фото: udai.kiev.ua

Розпочато розслідування цієї пригоди.

Нагадаємо також, що сьогодні, 9 серпня, близько 5.00 у Києві на мосту Патона сталося зіткнення автомобілів «Фольксваген Кадді» та «Фольксваген Бора».

Одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди був співробітник міліції. Другий учасник зіткнення пізніше помер у лікарні.