Чоловік, якого на мосту Патона збив міліціонер, помер

Слідчі зібрали дані / Скрін-шот з відео Магнолії ТВ

За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю підполковника міліції прокуратура Дніпровського району столиці відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Встановлено, що сьогодні, 9 серпня, на столичному мосту ім. Патона сталося зіткнення автомобілів. При цьому було тяжко травмовано чоловіка, котрий помер у лікарні.

Як з’ясувалося, за кермом автомобіля, який за попередніми даними скоїв наїзд на постраждалого, був офіцер міліції.

Відомості про факт дорожньо-транспортної пригоди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Наразі слідчими прокуратури проведені першочергові слідчі дії: огляд місця події, опитування очевидців, збір даних для експертних досліджень тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 5.00 у Києві на мосту Патона сталося зіткнення автомобілів «Фольксваген Кадді» та «Фольксваген Бора».

Одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди був співробітник міліції. Керівництвом МВС з приводу аварії призначено службову перевірку, результати якої буде передано до прокуратури.