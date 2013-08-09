У Києві впорядковують зони малоповерхової забудови

13:51, 09 серпня 2013
Київ
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Будується дощова каналізація в Старій Дарниці

Цього року відразу в семи районах Києва тривають роботи з капітального ремонту доріг та прокладання нових комунікацій у кварталах приватного сектору. Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Петро Береговий.

«Довгий час дорожньо-транспортна інфраструктура територій малоповерхової забудови фінансувалася за залишковим принципом. Більшість доріг там потребує капітальної реконструкції. І в Програмі соціально-економічного розвитку закладені кошти на такі роботи», – сказав Береговий.

Зокрема, з міського бюджету виділено кошти на комплексний розвиток інженерно-транспортної інфраструктури сіл Биківня і Троєщина. Ведеться відновлення доріг та благоустрій території в районі вулиць і провулків Мічуріна, Пирятинський, Землянський (Печерський район).

Крім того, Береговий нагадав, що в деяких приватних кварталах Києва досі відсутні водопровід і каналізація, газопостачання і зовнішнє освітлення. Голова КМДА Олександр Попов поставив завдання забезпечити столичний рівень забезпеченості комунальними послугами в приватному секторі Києва, і відповідні роботи вже ведуться. Триває прокладення каналізації і водопроводу на Замково-Білицькому і Сирецькому масивах Подільського району, в приватному секторі ДВРЗ. Водопровідні мережі тягнуть по восьми вулицях Голосіївського району, на 9-й дільниці Червоного хутора (Дарницький район), у мікрорайонах Жуляни, Совки, Батиєва Гора, Олександрівська Слобідка і Караваєві Дачі (Солом'янський район). Будується дощова каналізація в Старій Дарниці, на ДВРЗ і в Жулянах.

«Під час «Діалогу з країною», який проводив в цьому році Президент України Віктор Янукович, до Урядового контактного центру звернулися мешканці приватного сектора мікрорайону Відрадний з проханням відремонтувати асфальтове покриття на вулицях Героїв Севастополя, Новопольовій, Попільнянської, Зеленій. У наших планах було провести ямковий ремонт у цьому мікрорайоні. Але після «Діалогу з країною» ми включили згадані вулиці в план ремонтів вулично-дорожньої мережі на 2013 рік. Якщо люди дзвонять Президентові, то ситуація дійсно критична», – сказав Петро Береговий.

За словами гендиректора КК «Київавтодор», голова КМДА Олександр Попов доручив переглянути плани дорожніх робіт і зосередити сили і кошти на капітальній реконструкції доріг. 90% вулиць перебувають у критичному стані, і ямкові ремонти не вирішують їх проблем. Вони неефективні та затратні для міського бюджету. Тому міська влада зробила остаточний вибір на користь капітального ремонту вулиць.

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