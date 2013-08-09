Правоохоронці Києва виявили підпільний цех з виробництва горілки (фото)

Фото:МВС

Підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних виробів виявили в місті Києві співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

Організував незаконне виробництво 40-річний житель столиці. Не будучи суб'єктом господарювання, чоловік розливав горілку відомої марки в гаражі одного з кооперативів столиці. До виробництва залучив кількох найманих робітників.

Фото: МВС

Сумнівний алкоголь збували на місцевих ринках та за місцем його виготовлення. Правоохоронцями з незаконного обігу було вилучено понад 100 літрів спирту та майже 1000 пляшок готової продукції - всього на суму понад 25 тис грн. Стосовно «підприємця» та його спільників відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених щонайменше двома статтями Кримінального кодексу України.

Фото: МВС

Окрім того на місці було вилучено обладнання, яке забезпечує виробництво та марки акцизного податку на алкогольні напої у загальній кількості понад 15 тисяч.

Наразі призначено експертні та лабораторні дослідження вилученого знаряддя та сировини на предмет її загрози для життя і здоров'я людей.