Цього року в Києві в ДТП загинуло 65 осіб

У Києві за 7 місяців 2013 року зареєстровано 1026 дорожньо-транспортних пригод, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року, в яких загинуло 65 осіб, а травмовано — 1188.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ міста Києва.

Зокрема, на вулицях Києва за участю дітей скоєно 91 ДТП, що на 23,5% менше, ніж у відповідний період 2012 року, внаслідок яких троє дітей загинуло та 95 - травмовано. При цьому зазначається, що з вини дітей сталося лише 11 ДТП, внаслідок яких травми отримали 11 дітей.

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У повідомленні зазначається, що більшість ДТП у Києві скоєно через порушення правил дорожнього руху водіями - 638, в яких 28 людей загинуло та 797 отримали травми. Водночас 108 автопригод, в яких 10 людей загинуло та 102 — травмовано, сталося з вини пішоходів переважно через перехід дороги в непередбаченому для того місці (зафіксовано 74 ДТП), через неочікуваний вихід на проїзну частину (25 ДТП), невиконання вимог сигналів регулювальника-8.

У ДАІ Києва зазначають, що основні причини ДТП, в яких травмуються люди внаслідок недотримання правил водіями, є порушення правил маневрування (330 ДТП, в яких 13 осіб загинуло та 406 отримали травми), порушення правил проїзду пішохідних переходів (80, в яких 4 людей загинуло та 80 отримали травми), недотримання дистанції -(60 ДТП, в яких 1 особа загинула та 76 осіб отримали травми), перевищення безпечної швидкості руху ( 42 ДТП, в яких 2 особи загинуло та 55 – травмовано), порушення правил проїзду перехресть ( 48 ДТП, в яких 3 особи загинуло та 69 людей отримали травми), керування у нетверезому стані (48 ДТП, в яких 4 людини загинуло та 69 отримали травми), виїзд на смугу зустрічного руху (8 ДТП, в яких 16 людей отримали травми).