Прокуратура відсудила у забудовника три гектари землі на Печерську

Прокуратура відсудила землю на Анрі Барбюса

У Києві суд за позовом прокуратури скасував рішення Київради про передачу в оренду будівельній компанії 3 га землі у центрі міста вартістю майже 50 млн грн та повернув її територіальній громаді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, рішенням Київради у 2007 році спірну ділянку по вулиці Анрі Барбюса, 9 у Печерському районі було надано в оренду одному з товариств для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об'єктами соціальної інфраструктури, приміщеннями торговельно-розважального і спортивно-оздоровчого призначення, закладами громадського харчування та паркінгом.

Проте, як встановила прокурорська перевірка, ділянка була надана будівельній компанії за рахунок земель, які перебували в постійному користуванні Київського геологорозвідувального технікуму, а її передача відбулася без погодження з Міністерством освіти і науки України, яке є розпорядником вказаного майна.

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Крім того, як з’ясувалося, проект землеустрою щодо відведення цієї ділянки під комерційне будівництво не відповідає вимогам земельного і природоохоронного законодавства.

Суд погодився з доводами прокуратури, визнав незаконним та скасував вищезазначене рішення Київради, а також укладений на його підставі договір оренди землі.

За рішенням суду забудовника позбавлено права користування ділянкою по вулиці Анрі Барбюса, 9 та зобов’язано повернути її територіальній громаді.