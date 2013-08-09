Міліціонер потрапив у ДТП на мосту Патона

На мосту Патона знову аварія

Сьогодні близько 5.00 у Києві на мосту Патона сталося зіткнення автомобілів «Фольксваген Кадді» та «Фольксваген Бора».

Одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди був співробітник міліції, повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.

На тему: Через п'яного начальника перевірять решту керівників ДАІ

Співробітники ДАІ з’ясовують всі обставини скоєння ДТП.

Керівництвом МВС з приводу аварії призначено службову перевірку, результати якої буде передано до прокуратури.