Міліціонер потрапив у ДТП на мосту Патона
10:08, 09 серпня 2013Київ
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Призначено службову перевірку
На мосту Патона знову аварія
Сьогодні близько 5.00 у Києві на мосту Патона сталося зіткнення автомобілів «Фольксваген Кадді» та «Фольксваген Бора».
Одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди був співробітник міліції, повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.
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Співробітники ДАІ з’ясовують всі обставини скоєння ДТП.
Керівництвом МВС з приводу аварії призначено службову перевірку, результати якої буде передано до прокуратури.
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