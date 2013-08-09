Головні автошляхи Києва хочуть сховати під землю (відео)

Київ має план з будівництва тунелів на 12 років вперед, йдеться у сюжеті ТСН.

У запланованому: три підземні автошляхи, справжні, багатокілометрові, що мають розвантажити центр міста, і ще три - які йтимуть навіть під Дніпром. Один із них, довжиною 7 кілометрів, простягатиметься від площі Перемоги аж до метро Лівобережна.

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"Майбутнє - за тунельним будівництвом. Транспорт треба все-таки прибирати з верхньої частини, віддавати її пішоходам", - впевнений директор інституту "Київдормістпроект" Володимир Воробйов.

Втім, поки що плани відкладаються. "Це потрібні дуже великі гроші, які сьогодні ні місту, ані державі не під силу", - каже заступник міністра фінансів Юрій Шевченко.

Як вихід розглядають варіант платних тунелів, будівництво яких фінансували б інвестори.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 серпня, на Поштовій площі в столиці вже відкрили довгоочікуваний автомобільний тунель. Утім, це лише дещиця від того, чого потребує Київ.