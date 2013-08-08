Прокуратура вимагає скасувати договір оренди скандальної ділянки на Маяковського

Прокуратура Деснянського району столиці звернулась до Господарського суду з позовом про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки на проспекті Маяковського, 4 у Деснянському районі, де вчора стався конфлікт між місцевими мешканцями й охоронцями будівництва супермаркету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району Києва, прокурорською перевіркою встановлено, що Київрада у 2006 році спірну ділянку передала в оренду на 5 років столичному товариству для будівництва торговельно-офісного комплексу.

У подальшому Київрада внесла зміни до договору оренди, змінила орендаря на інший суб’єкт господарювання та подовжила строк оренди до 10 років.

У вказаних діях прокуратура виявила порушення чинного законодавства, оскільки укладання договору відбулося за відсутності проекту землеустрою, затвердженого органом місцевої влади.

У позовній заяві прокуратура вимагає визнати недійсним та скасувати рішення Київради, а також укладений на його підставі договір оренди земельної ділянки на просп. Маяковського, 4.

Крім того, у позові прокуратура вимагає заборонити забудовнику проводити будь-які дії з підготовки до будівництва на спірній ділянці.

Раніше прокуратурою Деснянського району було внесено подання до столичної Інспекції архбудконтролю з вимогою скасувати реєстрацію декларації про початок будівельних робіт за вказаною адресою.

Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, вчора, 7 серпня, близько 19.00 до Деснянського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення про те, що за адресою: проспект Маяковського, 4 невідомі особи застосували сльозогінний газ.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. Встановлено, що біля будівельного майданчику зібралась група місцевих мешканців, приблизно 200 осіб, які вимагали припинити будівництво, їх підтримали представники однієї з політичних сил. Коли обурені громадяни підійшли до паркану, яким огороджено будмайданчик, між ними та охороною будівництва виник конфлікт. За попередньою інформацією, охоронці застосували сльозогінний газ та вогнегасники. Своєю чергою місцеві мешканці повалили паркан та пошкодили будівельну техніку.

Внаслідок конфлікту по допомогу до медичного закладу звернулось двоє громадян.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».