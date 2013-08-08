У Попова кажуть, що Київ готовий до опалювального сезону на 70%

Наразі триває реконструкція двох магістральних тепломереж

Столиця майже на 70% готова до опалювального сезону 2013-2014 років. Терміном до 1 вересня заклади бюджетної сфери повинні отримати 100% паспортів готовності. Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький під час виїзної робочої наради на ТЕЦ-5, яку проводив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, наразі активно триває реконструкція двох магістральних тепломереж №3 та №4 ТЕЦ-5 великого діаметру 1200 мм на вулиці Промисловій, 1. Обидві тепломагістралі введені в експлуатацію у 1974 році, тому вичерпали свій нормативний ресурс. У результаті реконструкції фахівці «Київенерго» замінять близько 700 м зношених труб на сучасні, попередньо ізольовані труби, термін експлуатації яких становить до 50 років. Сьогодні уже замінено близько 400 м труб великого діаметру.

КМДА зауважує, що ділянки тепломагістралі №3 та №4 ТЕЦ-5 забезпечують теплом понад 3 тисячі споживачів Печерського, Шевченківського, Голосіївського та Солом’янського районів столиці, серед яких – корпуси Інституту кардіології ім. Стражеско, столичні пологові будинки №7 та №5, близько 100 лікувальних закладів, близько 100 шкіл та дитсадочків, інші соціально значимі об’єкти Києва та більше 1 тис. житлових будинків.

Завершити реконструкцію магістральних трубопроводів тепломереж №3 та №4 ТЕЦ-5 «Київенерго» планує до кінця 2013 року.

Загалом у 2013 році «Київенерго» за інвестиційною програмою замінить на нові 32 км труб (у 2-х трубному вимірі), з яких 7 км магістральних трубопроводів великих діаметрів (500-1200 мм) та 25 км розподільчих мереж.

«Завдяки реконструкції тепломережі буде в 3 рази зменшено втрати тепла на цих ділянках, підвищена безаварійність тепломереж, що сприятиме підвищенню якості теплопостачання громадянам та енергоефективності всієї тепломагістралі, а також – збереженню стабільності тарифів на теплопостачання», – зауважив Вілкул.

Крім того, триває модернізація самої ТЕЦ-5 – однієї з найбільших теплоелектроцентралей в Україні. Зокрема, у 2012 році відбувся капітальний ремонт енергоблоку №2 та реконструкція повного циклу установки хімводоочищення на ТЕЦ-5.

У 2013 році проведено капітальний ремонт енергоблоку №3 із заміною головних паропроводів котла та допоміжного обладнання, електродвигуна живильного насосу, встановлення гідромуфти насосу теплових мереж.