Головний інспектор Департаменту МВС попався на хабарі
Корупціонера затримано «на гарячому»
Розмір хабара склав 20 тисяч гривень / Фото: «Газета киевская»
Столичною прокуратурою «на гарячому» затримано головного інспектора одного з Департаментів МВС України під час одержання неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Таку винагороду міліціонер вимагав від підприємця за сприяння у видачі довідок-рахунків для здійснення господарської діяльності, пов’язаної з продажем автотранспорту.
Передача грошей відбувалася навпроти центрального входу будівлі МВС України, де правоохоронця і було викрито одразу після отримання коштів.
Наразі міліціонеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України – «Зловживання впливом».
Досудове розслідування триває.