Головний інспектор Департаменту МВС попався на хабарі

Розмір хабара склав 20 тисяч гривень / Фото: «Газета киевская»

Столичною прокуратурою «на гарячому» затримано головного інспектора одного з Департаментів МВС України під час одержання неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Таку винагороду міліціонер вимагав від підприємця за сприяння у видачі довідок-рахунків для здійснення господарської діяльності, пов’язаної з продажем автотранспорту.

Передача грошей відбувалася навпроти центрального входу будівлі МВС України, де правоохоронця і було викрито одразу після отримання коштів.

Наразі міліціонеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України – «Зловживання впливом».

Досудове розслідування триває.