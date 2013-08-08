На Київщині чотири людини отруїлися газом: є жертви

Серед госпіталізованих – вагітна жінка

Одна людина загинула і ще три госпіталізовані внаслідок отруєння природним газом у місті Біла Церква Київської області, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Особа загиблого наразі встановлюється. Серед госпіталізованих була вагітна жінка, яку в стані середньої тяжкості направили до пологового будинку, та двоє чоловіків (перебувають у тяжкому стані у реанімаційному відділенні)», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що трагедія сталася у квартирі дев’ятиповерхівки.