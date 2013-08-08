Вілкул запевняє, що тарифи на комуналку в Києві не піднімуть

Вілкул: Ціни на газ стабільні, інфляції - немає

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві у цьому опалювальному сезоні не підвищуватимуться, оскільки для цього не немає ніяких передумов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

«У цьому опалювальному сезоні ніяких передумов для підвищення немає. Ціни на газ і електроенергію стабільні, інфляції немає. Немає ніяких передумов, і тарифи не підвищуватимуться», - сказав Вілкул.

За його словами, понад 80% комунальних тарифів в Україні регулюються державною комісією, зокрема, тарифи на тепло і воду.

При цьому віце-прем'єр визнав, що в невеликих населених пунктах, де питання тарифоутворення перебуває в компетенції місцевої влади, все ж таки виникають проблеми з їх підвищенням.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв, що не допустить підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги ні в цьому, ні наступного року. При цьому прем'єр доручив розібратися з підвищенням комунальних тарифів у регіонах.