Азаров скаржиться, що опозиція заважає будувати метро на Троєщину

Азаров звинуватив опозицію в бідах киян

Прем'єр-міністр України Микола Азаров дорікає опозиції столичної міськради у блокуванні ухвалення важливих для Києва рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив перед відкриттям автомобільного руху по тунелю на Поштовій площі.

Він відзначив, що якби робота Київради не блокувалася опозицією, то реконструкція Поштової площі могла б проходити швидше.

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«Я можу прямо сказати і відверто, що якби не заважала нам опозиція в Київській міській раді, яка практично всі ці три роки займається блокуванням ухвалення найважливіших рішень, які дозволили б залучити ресурси фінансові до міста, тобто практично займається саботажем, паралізує роботу Київської ради. Уряду доводиться втручатися постійно, знаходити ресурси і забезпечувати фінансування міського будівництва, тоді як Київ сам може накопичити ресурси», - сказав Азаров.

При цьому він висловив здивування, що опозиція бореться з «розбазарюванням земель». «Якщо так воюють за так зване розбазарювання земель Києва, до речі за три роки жодного рішення не приймалося. Де ж вони були, чому не блокувалися попередні сесії. Адже основне розбазарювання здійснене було саме тоді. Де вони були? Чому не блокували роботу сесії? А зараз, коли в Києві почалася конструктивна робота, практично йде параліч роботи Київської ради. Я прошу, поставте питання киянам — вам потрібні такі політики, які заважають будувати метро на Троєщину, будувати мости, розв'язки, покращувати життя в місті. Потрібні такі політики чи ні? Я хотів би знати думку киян», - сказав Азаров.