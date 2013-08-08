На Поштовій площі у Києві відкрили рух через тунель

З 9 серпня буде відкрито рух через тунель у зворотному напрямку / Фото: «Сегодня»

Сьогодні, 8 серпня, в Києві відкрито рух через тунель на Поштовій площі з боку Оболоні у бік Конча-Заспи. Як передає кореспондент УНІАН, рух через тунель був відкритий у присутності прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

З 9 серпня буде відкрито рух через тунель у зворотному напрямі.

Прем'єр-міністр Микола Азаров підкреслив, що відкриття руху через тунель істотно полегшить рух по Києву і дозволить організувати практично безперешкодний рух від Конча-Заспи до Оболоні і у зворотному напрямі. Також він зазначив, що друга частина тунелю і рух від Боричева спуску на Набережне шосе будуть відкриті до Дня визволення Києва, 6 листопада.

«Я сьогодні з будівельниками обговорював, що ми до Дня визволення Києва здамо другу частину підземної споруди – тунелю. І таким чином повністю ліквідуємо затори в цьому напрямі. Якщо говорити загалом, то завершення будівництва тунелю є прикладом будівництва радіальної магістралі в столиці, яка забезпечить наскрізний проїзд, починаючи від околиці міста – Столичного шосе і до іншої околиці – Оболоні. Я думаю, що проїзд без світлофорів і практично без перешкод дозволить прибрати значну частину транзиту з міста, принаймні, скоротити перебування транзиту в місті і вирішити, звичайно, проблему перетину Києва за обмежений час», – сказав Азаров.

В обох напрямах буде організовано двосмуговий рух.

Як повідомляв УНІАН, реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі розпочато в 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла і збільшення його пропускної спроможності. Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв'язки збільшиться до 110 тис. авто/доба (до початку робіт було 85 тис. авто/доба). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька і Набережним шосе в обох напрямах.

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №827 від 17 жовтня 2012 року додатково направив 50 млн грн на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі, збільшивши загальний обсяг фінансування до 80 млн грн.