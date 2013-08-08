У Києві центр адмінпослуг почав видавати закордонні паспорти

Вартість оформлення закордонного паспорта становить від 377 до 450 грн

З серпня Центр надання адміністративних послуг у Києві розпочав прийом документів на оформлення закордонних паспортів для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, з 20-х чисел липня центр також надає послугу з оформлення паспорта громадянина України.

Закордонні паспорти у центрі оформляються протягом місяця, але в перспективі планується надавати послугу з їх термінового оформлення.

Як повідомив заступник голови КМДА Олександр Пузанов, який сьогодні відвідав Центр надання адмінпослуг, з 1 вересня прийом документів на оформлення закордонних паспортів здійснюватиметься також в десяти районних центрах адмінпослуг. Там вже підготовлені робочі місця – по два в кожному, які оснащені всім необхідним для оформлення закордонних паспортів.

За його словами, за два тижні районні центри також розпочнуть прийом документів від киян на оформлення паспорта громадянина України.

Як повідомила заступник начальника Управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного характеру Наталія Шамрай, у даний час в міському центрі адмінпослуг працюють два чиновника, які приймають документи на оформлення закордонних паспортів. За її словами, вартість послуги визначена законодавством і становить загалом від 377 до 450 грн в залежності від того, чи мав громадянин раніше закордонний паспорт.

Детальну інформацію з цього питання можна отримати на веб-порталі центру.

За словами Шамрай, очікується, що міський центр може приймати до 100 осіб на оформлення закордонних паспортів.

Голова Державної міграційної служби України Микола Ковальчук повідомив, що наразі в Києві оформити закордонний паспорт можна в 13 відділеннях міграційної служби, що є в кожному районі міста. Там документи до кінця року прийматимуться паралельно з роботою центрів адмінпослуг. З 2014 року ці функції виконуватимуть структури місцевих органів влади, які співпрацюватимуть з міграційною службою.

17 квітня 2013 року між Державною міграційною службою України та КМДА було укладено угоду по співробітництво з організації оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та проїзного документу дитини.

Як повідомляв УНІАН, Центр надання адмінпослуг в Києві було відкрито у жовтні 2011 року. Раніше в центрі лише видавали документи дозвільного характеру.