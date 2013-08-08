Провал біля столичного мосту Патона вже засипали

На місці провалу всю ніч працювали фахівці столичного водоканалу / Фото: «Сегодня»

Провал на автошляху поблизу моста Патона ліквідують до кінця дня. Про це сьогодні, 8 серпня, з місця події заявив головний інженер комунальної корпорації «Київавтодор» Василь Мельниченко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За його словами, на місці провалля усю ніч працювали фахівці столичного водоканалу. Вони виконали засипку ями, а з десятої години до укладання асфальтобетонного покриття приступили автодорівці.

Нагадаємо, провалля асфальту глибиною більш як 2 метри на бульварі Дружби народів неподалік розв’язки сталося 7 серпня, через що на мосту Патона утворився великий затор.

На місце події відразу виїхали профільні служби, обстежили аварійну ділянку, з’ясували причину провалля та розпочали роботи з його ліквідації.