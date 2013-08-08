Янукович і триатлоністи не поділили дорогу на День Незалежності

Kiev Triathlon Cup скасували / Фото: скрін-шот сайту організаторів

Організатори міжнародного змагання з тріатлону Kiev Triathlon Cup, які планувалося провести у столиці в День Незалежності оголосили про скасування змагань.

Про це повідомляється на сайті організаторів Kiev Triathlon Cup.

Як ідеться в повідомленні, оргкомітет "Kiev Triathlon Cup" отримав листа від Управління держохорони президента, в якому вказувалось на неможливість проведення змагань на запланованому маршруті, "оскільки ця траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування президента в День Незалежності України".

Організатори переконують, що не можуть змінити маршрут змагань, бо у Києві немає більше доріг необхідної для змагань якості. Тому Kiev Triathlon Cup вирішили скасувати а усім, хто оплатив стартовий внесок, повернути гроші.

На День Незалежності України в столиці планували провести перші міжнародні змагання з триатлону на спринтерській гонці.

Старт змагання - плавальний етап - мав відбутися в портовій частині Подолу, від 1-го причалу на Набережно-Хрещатицькій. Вело етап - мав повернути учасників від Оболоні до річпорту. Біговий - через вулицю Сагайдачного по Володимирському узвозу до Європейської площі та Хрещатика.