У Києві охоронці будівництва застосували сльозогінний газ проти активістів (фото, відео)

Конфлікт стався біля будівельного майданчика на Маяковського

У Києві міліція відкрила кримінальне провадження з приводу конфлікту між місцевими мешканцями й охоронцями будівництва на Троєщині.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, вчора, 7 серпня, близько 19.00 до Деснянського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення про те, що за адресою: проспект Маяковського, 4 невідомі особи застосували сльозогінний газ.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. Встановлено, що біля будівельного майданчику зібралась група місцевих мешканців, приблизно 200 осіб, які вимагали припинити будівництво, їх підтримали представники однієї з політичних сил. Коли обурені громадяни підійшли до паркану, яким огороджено будмайданчик, між ними та охороною будівництва виник конфлікт. За попередньою інформацією, охоронці застосували сльозогінний газ та вогнегасники. Своєю чергою місцеві мешканці повалили паркан та пошкодили будівельну техніку.

Правоохоронці, які знаходились на місці, доклали всіх зусиль, аби припинити конфлікт.

Стосовно осіб, які порушували громадський порядок, було складено 4 адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП та 1 адміністративний протокол за статтею 185 КУпАП.

Внаслідок конфлікту по допомогу до медичного закладу звернулось двоє громадян.

Також у міліції повідомили, що правоохоронцями до Журналу єдиного обліку було внесено 6 повідомлень, в тому числі одна заява від народного депутата України. За даним фактом слідчим відділом Деснянського райуправління столичної міліції було розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального Кодексу України – «Хуліганство». Правоохоронці встановлюють всі обставини та учасників конфлікту.

Фото: «Взгляд»

Відео: телеканал «Україна»