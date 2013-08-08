У Києві відкрився новий залізничний міст (фото)

Новий міст розташований над Видубицьким автовокзалом

Залізничники Південно-Західної магістралі відкрили рух потягів по новому залізничному мосту над Видубицьким автовокзалом, повідомили УНІАН у прес-службі Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).

Згідно з повідомленням, загальна вартість робіт з будівництва моста без урахування робіт з винесення тепломереж та інших комунікацій становила майже 255 млн грн. Міст входить до проекту залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві.

За даними залізниці, новий міст поліпшить пропускну спроможність на ділянці від станції Київ-Московський до Дарниці.

«Якщо раніше рух потягів проходив двома коліями, то зараз їх буде чотири, завдяки цьому пропускна спроможність залізничної інфраструктури збільшилася удвічі», – цитує прес-служба начальника ПЗЗ Олексія Кривопишина.

За даними прес-служби, будівництво моста розпочалося у 2006 році. Довжина споруди – понад 700 метрів, на її будівництво було використано більш як 5 тис. тонн металоконструкцій.

ПЗЗ також повідомила, що будівництво моста велося у складних місцевих умовах: з високим рівнем ґрунтових вод і в безпосередній близькості до діючих залізничних колій. Крім того, на етапі підготовки до будівництва було здійснено винесення з території забудови теплових мереж, які забезпечують теплом центральну частину міста. Зокрема, було винесено близько 3 км ліній зв'язку, близько 15 км різних енергосистем, а також було побудовано 4 тепломагістралі, що забезпечують теплом центральну частину міста. Загальна вартість цих робіт становила 180 млн грн.

«Роботи виконувалися в міжопалювальний період, що дозволило прокласти нові комунікації, не порушуючи звичайний ритм життя жителів столиці», – повідомив Кривопишин.

Як повідомляв УНІАН, ПЗЗ планувала відкрити рух по новій залізничній естакаді до 10 серпня. За словами начальника ПЗЗ, основний обсяг будівництва виконано за бюджетні кошти, а вже завершальний його етап – за гроші залізниці. Він також повідомив, що за складністю виконаних робіт будівництво естакади можна прирівняти до будівництва нового залізничного моста.

У жовтні 2012 року ПЗЗ відкрила рух на автодорозі від залізничної платформи «Лівий берег» до Харківського шляхопроводу. Автодорога входить до проекту автодорожніх підходів до залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу було розпочато у липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість будівництва мостового переходу з підходами становить 9,157 млрд грн.

Довідка УНІАН. Транспортна розв'язка «Видубичі» – це складний транспортний пересадочний вузол. Він об’єднує станцію метро «Видубичі», зупинні платформи для пасажирів приміських електропоїздів і міської електрички, зупинні платформи Миронівського напрямку, а також автовокзал «Видубичі», пропускна спроможність якого – 20 тис. осіб на день.